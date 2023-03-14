«Доллар – это кусок бумаги»: финансовой системе США предрекли крах

Финансовая система США движется к краху. С таким прогнозом выступил американский политолог Джон Вароли, назвав доллар «просто куском бумаги».

«Мы постоянно печатаем деньги, однажды это закончится, мы переживем этот кризис, но это лишь отсрочит неизбежное, а именно то, что однажды эта система рухнет, она не сможет выжить», – заявил Вароли газете «Известия».

По его словам, американская администрация делает всё, чтобы предотвратить панику, и убеждает граждан, что «кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит». Однако американцы боятся потерять свои средства, и на то есть основания, отметил эксперт.

В то же время Вароли полагает, что потенциальный кризис причинит наибольший ущерб западным странам и НАТО. По его словам, Китай и Средний Восток смогут избежать серьезных последствий. Дело в том, что их экономики независимы от американской и «у них нет долгов, у нас же их огромное количество», – пояснил политолог.

На прошлой неделе в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank, что тало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Также в Нью-Йорке был закрыт Signature Bank из-за системных рисков.

Американский Минфин, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию депозитов уже пообещали компенсацию всем вкладчикам лопнувших банков. Они заявили, что банковская система страны находится в устойчивом состоянии. Накануне президент США Джо Байден выступил с обращением к американцам на фоне краха SVB и попытался вселить в граждан уверенность в безопасности банковской системы страны.

Москва, Наталья Петрова

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