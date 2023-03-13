Захарова предупредила, что США устроят «еще больше проблем» миру

В заботах об устойчивости своей банковской системы США еще увеличат количество наличных долларов. И этим обеспечат новые проблемы всему миру, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Штатах лопнул второй банк подряд. Разъяснить, как американские власти будут «поддерживать устойчивость банковской системы» может каждый ребёнок – бумагой и краской. Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире», – спрогнозировала Захарова в своем телеграм-канале.

Белый дом анонсировал выступление президента США Джо Байдена вечером 17 марта по вопросу поддержки американской банковской системы. Поводом стало закрытие Signature Bank и Silicon Valley Bank, который был 16-м по размеру активов в США.

Американский Минфин, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию депозитов уже выпустили совместное заявление, пообещав компенсацию всем вкладчикам лопнувших банков. Они заверили американцев, что их сбережения в безопасности, а банковская система страны находится в устойчивом состоянии.

Москва, Наталья Рязанова

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