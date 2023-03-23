Число вакансий в IT-сфере и телекоме заметно сократилось

Вакансий в сферах IT, интернета, связи и телекоммуникаций в России в феврале 2023 года стало меньше на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число резюме увеличилось на 38%. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

При этом отмечается, что в марте количество вакансий выросло на 13% в сравнении с февралем, а число резюме увеличилось на 4%.

Согласно данным исследования, в Москве за год число вакансий сократилось на четверть, а количество резюме выросло на 47%. За февраль рост этих показатели в столице составил 15% и 4% соответственно. Самое большое число вакансий по итогам прошлого месяца зафиксировано в сегментах разработки, программирования, инжиниринга, управления проектами, внедрения и сопровождения ПО и системном администрировании, передает РИА «Новости».

Авторы исследования обращают внимание на то, что в IT-сфере наблюдается тренд на отказ от требования о наличии высшего образования. Так, большинство работодателей не указывают требования к образованию в вакансиях для разработчиков. Требование о наличии высшего образования содержат лишь 25-30% вакансий для программистов. Впрочем, как отмечается, что от этого требования не торопятся отказываться лишь только госкорпорации и крупные компании с государственным участием.

Что касается зарплат в IT-сфере, в российской столице за год рост средней зарплаты составил 11,8%. Наиболее высокие зарплаты в этом году отмечены у программистов PHP, Python и C++ − полмиллиона рублей. Зарплатные максимумы у программистов JavaScript – 430 тыс. рублей. Наименьшие максимальные зарплаты фиксируются у тестировщиков– 300 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

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