Немцев призвали ужесточить экономию газа

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал немцев еще больше экономить газ. Он предупредил, что будущей зимой проблемы с топливом могут ухудшиться.

«Опасность нехватки газа все еще существует. Это во многом зависит от того, будем ли мы продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки в Германию. И тут есть риски», – сказал он в интервью Financial Times.

Следующая зима станет первой без закупок трубопроводного газа из России. Спрос на топливо растет, поскольку Китай быстро восстанавливает экономику после карантина, а это скажется на цене. Мюллер предупредил, что не стоит ждать роста объемов СПГ на мировом рынке, поэтому Германии предстоит побороться за топливо, в том числе, «рублем».

Рядовые граждане и компании помогли стране сэкономить немного газа, а в промышленности экономия доходила до 20%. Но чиновник призвал немцев настроиться на еще большую экономию.

Катар предупредил Европу, что энергетический кризис усилится, и зимы вплоть до 2025 года будут проблемными. Уже в июле 2022 года на фоне отказа от российского трубопроводного газа в Германии провозгласили экономию энергоресурсов.

Берлин, Наталья Рязанова

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