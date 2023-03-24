В Германии признали зависимость от американского СПГ

Германия сменила зависимость от дешевого российского газа на зависимость от дорогого сжиженного природного газа из США, признал член комитета бундестага по международной политике Андрей Хунко. Он отметил, что отказ от трубопроводного газа из России был политическим решением, но теперь его невозможно отменить, потому что нет нужной инфраструктуры.

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» сделал ФРГ зависимой от американского СПГ, который намного дороже российского топлива и хуже для экологии.

«Раньше решение о том, использовать газ или нет, было решением под политическим давлением, но сейчас для подачи газа нет инфраструктуры. Зависимость от российского газа теперь превратилась в зависимость от газа из США. У Германии нет возможности выбирать, какой газ лучше и дешевле, и какой лучше с точки зрения экологии», – сказал политик в интервью Global Times.

Хунко считает, что диверсия на газопроводах стала частью экономической войны против Германии и всей Европы. Экономическая модель ФРГ построена на дешевых энергоносителях, высококвалифицированных работниках и экспорте. Теперь эта модель стала неустойчивой.

«Когда цены на энергоносители так растут, крупным компаниям уже не так интересно оставаться в Германии. Сейчас некоторые переезжают в США. Это своего рода экономическое соревнование между США, Германией и Европой. Кому это выгодно? Это ясно – в основном США», – резюмировал он.

Аналитики отметили, что дороговизна поставок по морю американского СПГ оказалась непосильным бременем для европейских бюджетов. Полностью заменить российское топливо не удалось, поскольку экспортеры работают по долгосрочным контрактам. Купленные объемы энергоносителей обошлись Европе так дорого, что оказались недоступны для многих категорий населения.

Берлин, Наталья Рязанова

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