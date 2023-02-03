СМИ: Европа оказалась на грани разорения из-за американского СПГ

Европа нарастила закупки сжиженного природного газа у США в связи с политикой отказа от энергоносителей из России. Но дороговизна поставок по морю оказалась непосильным бременем для европейских бюджетов, пишет «Жэньминь жибао».

Американский СПГ оказался намного дороже российского трубопроводного газа, от которого Европа решила отказаться, якобы, ради энергетической независимости. Полностью заменить российское топливо не удалось, поскольку экспортеры работают по долгосрочным контрактам. Купленные объемы энергоносителей обошлись Европе так дорого, что оказались недоступны для многих категорий населения.

Из-за огромных расходов на топливо европейским политикам приходится пересматривать бюджет на 2023 год. Отодвинутый из-за энергетического кризиса переход на зеленую энергию становится одним из немногих выходов из сложившегося положения.

При этом, выручка США от экспорта СПГ выросла с 8,3 млрд долларов в январе-сентябре 2021 года до 35 млрд за девять месяцев 2022 года. Издание отметило, что Вашингтон движется к своей цели, озвученной еще в феврале 2020 года. Тогда министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что когда США станут нетто-экспортером энергоносителей, во внешней политике страны случатся «революционные изменения» и Штаты смогут «со всей решительностью добиваться ранее не достижимых целей».

В ноябре Еврокомиссия объявила США одним из главных поставщиков СПГ в регион. Американские энергокомпании заметно увеличили свою прибыль, поскольку закладывают в стоимость поставок газа сжижение и потери в процессе, транспортировку, регазификацию на месте принятия груза. И все это поверх весьма высокой биржевой цены на само топливо.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр попросил США снизить цену на СПГ для Европы до приемлемого уровня, поскольку в сравнении с трубопроводным газом из России американское топливо «выглядит золотым».

Пекин, Наталья Рязанова

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