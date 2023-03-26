Китай и Россия возглавили список мировых лидеров по профициту торгового баланса

Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, побив собственные рекорды по этому показателю по итогам прошлого года, следует из расчетов РИА «Новости» на основе данных национальных статистических служб.

Торговый профицит Китая вырос за прошлый год на 30%, достигнув максимальных за всю историю наблюдений $877,6 млрд. Россия за год нарастила профицит в 1,7 раза – до рекордных $333,4 млрд, поднявшись среди крупнейших экономик на второе место.

Третье место у Саудовской Аравии, которая получила максимальное с 2012 года положительное сальдо торгового баланса в $221,3 млрд.

Профицит торгового баланса в 2022 году зафиксировали 26 крупных экономик мира на общую сумму $2,45 трлн против 32 экономик с $2,1 трлн годом ранее.

Москва, Светлана Антонова

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