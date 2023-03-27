Япония продолжит участие в нефтегазовых проектах на Сахалине

Японские компании продолжат участие в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку они важны для энергетической безопасности страны. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида.

«По прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», – приводит слова японского премьера «Прайм».

Кисида добавил, что по вопросам энергообеспечения Токио тесно взаимодействует со странами «Большой семерки» и мировым сообществом.

Он также отметил, что во второй половине 2022 года Япония сократила импорте нефти из России на 90%, угля – на 60%.

Напомним, проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в прошлом году были переведены в российскую юрисдикцию. Американская ExxonMobil и британская Shell решили выйти из этих проектов. Японские компании продолжили участие.

Токио, Наталья Петрова

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