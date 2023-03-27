В России выросли продажи парфюмерной продукции

Россияне в прошлом году купили почти на треть больше товаров парфюмерии, чем годом ранее. При этом объемы новой продукции, введенной в оборот, сократились. Об этом говорится в материалах оператора системы маркировки «Честный знак» – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Общие продажи парфюмерной продукции в 2022 году составили 85,57 млн единиц, что на 27,7% больше, чем в 2021 году, когда этот показатель составлял 67 млн штук, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦРПТ. «Вывод из оборота парфюмерной продукции в четвертом квартале 2022 года составил 31,8 млн единиц товара, что на 12,5% меньше аналогичного периода в прошлом году», – говорится в «Обзоре по товарной категории парфюм».

В основном россияне приобретают духи в торговых точках, но растут и объемы дистанционных продаж. Больше других приобретают духи жители Центрального Федерального округа, наименьшая доля продаж пришлась на Северо-Кавказский федеральный округ.

Из-за рубежа в Россию ввезли 47,4 млн единиц продукции, где почти 91% пришелся на страны, не входящие в ЕАЭС. Ввоз импортной парфюмерной продукции начал расти во второй половине года после спада в марте-июне, когда импорт сократился практически в два раза относительно начала года.

Москва, Зоя Осколкова

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