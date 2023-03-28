«Снижения продаж не произошло»: в кабмине РФ отчитались о переориентации поставок российской нефти

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что поставки российской нефти в Индию в прошлом году выросли в 22 раза. По его словам, также увеличились поставки в КНР и на другие рынки. Это стало результатом работы по переориентированию большей части экспорта российских энергоресурсов на рынки дружественных стран. Такое заявление прозвучало на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ.

Новак также сообщил, что, несмотря на санкции, продажи нефти, газа и другой продукции российского ТЭК обеспечили 42% доходов федерального бюджета в 2022 году, тогда как годом ранее этот уровень составлял 36%.

В 2023 году Россия продолжит переориентацию поставок энергоресурсов с Запада, а также формирование танкерного флота и создание инструментов платежей и страхования, добавил вице-премьер. «Это та большая работа, которая уже ведется, нам ее нужно обязательно продолжить для того, чтобы обеспечить расширение торгово-экономического сотрудничества с дружественными странами, со странами СНГ, с Евразийским экономическим союзом», – подчеркнул Новак, чьи слова приводит ТАСС.

В свою очередь, глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что России удалось полностью перенаправить весь объем экспорта нефти и нефтепродуктов, который выпал из-за эмбарго, ранее введенного ЕС и странами «Большой семерки». «Снижения продаж не произошло», – констатировал он. По словам министра, поставки переориентируются на рынки Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Вместе с тем, отметил министр, в Минэнерго ожидают снижения добычи нефти и газа в России в этом году из-за добровольного сокращения добычи нефти и отказа Европы от российского газа. По его словам, невозможно «моментально переориентировать потоки газа – для этого нужно создавать новую инфраструктуру».

По данным Минэнерго РФ, экспорт российской нефти в 2022 году вырос на 7,6%, до 242,2 млн тонн. Добыча нефти в России в прошлом году увеличилась на 2%, до 535,1 млн тонн.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»