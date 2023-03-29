Один из крупнейших экспортеров прекратит вывоз зерна из России

Американская компания Cargill, которая входит в топ-10 экспортеров российского зерна и является одним крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит вывоз из РФ. В Минсельхозе считают, что это не отразится на общем экспорте, а освободившиеся мощности перехватят другие игроки.

В письме, направленном замглавы Минсельхоза Оксане Лут, компания сообщает, что в следующем сельскохозяйственном сезоне 2023/2024 ООО «Каргилл» не планирует осуществлять экспорт зерна из России. При этом запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки будут выполнены «в полном объеме в соответствии с существующей квотой», пишет РБК.

Решение было принято на фоне усилившегося регулирования и давления на этот рынок со стороны государства. Кроме того, российская «дочка» Cargill сообщила, что пересмотрит принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна. Однако изменений в отношении каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается.

В настоящее время компания занимает шестое место среди экспортеров по объемам отгрузок. В текущем сельскохозяйственном сезоне 2022/2023 вывезет около 2,2 млн т или около 4% всех объемов экспорта российского зерна.

В Союзе экспортеров зерна уточнили, что Cargill принял решение о закрытии одного из бизнес-направлений, но не уходе с российского рынка. «Зерновой бизнес стал чрезмерно политизированным и рискованным. В этом сезоне мы неоднократно сталкивались с ситуациями дискриминации не только российских экспортеров, но и международных компаний, торгующих российским зерном. Полагаю, взвесив все за и против, компания приняла решение минимизировать риски и избавиться от потенциально токсичного бизнеса», – отметил предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По его словам, несмотря на то, что компания входит в число крупных экспортеров, но все-таки не в топ-5, который вывозит основной объем. Уход одного из игроков даже упростит ситуацию для оставшихся, позволив некоторым из них не потерять объем бизнеса в натуральном выражении.

В Минсельхозе также считают, что прекращение экспортной деятельности Cargill на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж. Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находится, а освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимают российские игроки.

Москва, Зоя Осколкова

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