Бразилия и Китай отказались от доллара в расчетах

Бразилия и Китай отказались от долларов во взаимных расчетах, чтобы сократить затраты и облегчить инвестиции, сообщил телеканал Fox.

Годовой товарооборот двух государств составляет 150 млрд долларов. Бразилия также является крупнейшим получателем инвестиций из Китая, который вкладывается в энергетику и добычу нефти. Теперь денежный поток между странами будет идти в юанях и реалах без предварительного перевода в доллары.

Ожидается, что новое соглашение поможет партнерам «сократить затраты» и «будет способствовать еще большему расширению двусторонней торговли и облегчит инвестиции», считают в Бразилии.

Накануне Китай и Франция впервые провели сделку о торговле газом в юанях. Французская компания TotalEnergies продала китайской CNOOC 65 тыс. тонн СПГ. Топливо доставят из ОАЭ.

Аналитики предсказали проблемы экономике США из-за перевода расчетов между рядом стран в национальные валюты, в том числе за топливные сделки. Нефтедоллары обеспечивали стабильность американской экономики последние 50 лет, но от них отказываются из-за угрозы санкций.

Пекин, Наталья Рязанова

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