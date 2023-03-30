Большинство российских промышленников выступили за возврат к пятилеткам

Большинство представителей промышленных предприятий России считают необходимым возврат к государственному планированию во всех отраслях экономики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Государственным университетом управления (ГУУ).

В исследовании приняли участие 278 менеджеров высшего и среднего звена из крупных и средних промышленных предприятий, пишут «Известия». Из них 37% заявили, что внедрение государственного планирования необходимо во всех отраслях. 41,5% считают, что этот механизм нужен лишь в некоторых сферах, еще 13,3% респондентов уверены, что ни в какую отрасль его возвращать не нужно. В ГУУ уточнили, что речь идет не о возрождении госплана советских времен, а скорее о более серьезном стратегическом планировании для успешного развития экономики.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) России отметили, что у бизнеса возникают проблемы из-за отсутствия стратегического планирования, как среднесрочного, так и краткосрочного. Предприятия опасаются, что вложения в развитие новых направлений и модернизацию будут напрасными, если вдруг изменится ситуация во внешней политике, а на российский рынок снова хлынет импорт.

Тем временем, в «Деловой России» напомнили, что в стране уже есть элемент похожего планирования – офсетные контракты. В рамках этого механизма государство гарантирует закупку продукции на десятилетний период в обмен на обязательства инвестора построить с нуля или модернизировать производство.

Для любого руководителя очень важен горизонт планирования и возрождение госплана может значительно расширить возможности российских предприятий. Однако в этом случае необходимо исключить возможность формирования глобальных игроков, которые поглотят весь объем запланированной продукции, фактически убив конкуренцию в лице малых и средних компаний.

В «Опоре России» отметили, что у некоторых компаний есть проблемы со снабжением и сбытом своей продукции, поэтому государству фактически приходится брать на себя функции по организации этих цепочек. Чем больше таких предприятий, тем больше запрос на планирование народного хозяйства в целом. При этом в «Опоре России» считают, что под планированием следует понимать получение господдержки, а не набор показателей, обязательных к исполнению.

В свою очередь в департаменте закупок Центра стратегических разработок (ЦСР) напомнили, что классический госплан не предполагает частной собственности, поэтому модель, применяемая в СССР, в нынешней России будет работать с искажениями. Вместе с тем бизнес всегда будет стремиться к коммерческому успеху, нежели к выполнению поставленного плана.

Москва, Зоя Осколкова

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