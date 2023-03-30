Еврокомиссия: ЕС не готов снижать потолок цен на нефть

Страны Евросоюза и «Группы семи» не готовы снижать ценовой потолок для российской нефти, признал официальный представитель Европейской комиссии Даниэль Ферри.

ЕК изучила мнения представителей государств внутри союза и не входящих в него стран «Группы семи». Большинство высказались против изменения установленного лимита.

«На данный момент нет большинства для того, чтобы изменить потолок цен», – цитирует Ферри агентство «Прайм».

Польша, Эстония и Литва призвали понизить потолок цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 51,45 доллара. Новый лимит должен быть на 5% ниже рыночной стоимости топлива, настаивали представители этих стран.

Брюссель, Наталья Рязанова

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