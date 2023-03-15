Три страны ЕС настаивают на снижении потолка цен на российскую нефть

Польша, Эстония и Литва призывают понизить потолок цен на российскую нефть с нынешних $60 за баррель до $51,45. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По мнению чиновников из этих стран, предлагаемый новый ценовой предел будет на 5% ниже стоимости нефти на мировом рынке.

Согласно расчетам властей трех восточноевропейских стран, с учетом того, что доходы России от продажи нефти в январе составили $13 млрд, снижение ценового потолка привело бы к их сокращению на $650 млн.

Как отмечает издание, Польша и еще две прибалтийские страны уже давно призывают к ужесточению антироссийских санкций. Аналогичные требования о более жестком ценовом лимите на нефть из РФ на переговорах в прошлом году остались без внимания из-за позиции США. Вашингтон настаивал, чтобы потолок цен был установлен на уровне, который позволил бы российской нефти продолжать поступать на мировые рынки.

Надо отметить, что пересмотр предельных цен на российскую нефть, согласно договоренности стран Запада, проводится раз в два месяца. В январе США и союзники сохранили потолок на уровне 60 долларов. Как ожидается, 15 марта представители стран ЕС начнут новое обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть. Решение должно быть поддержано всеми членами ЕС.

Напомним, с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Также с той же даты начал действовать введенный странами ЕС, G7 и Австралией потолок цен на российскую нефть, доставляемую морем, на уровне $60 за баррель. В конце прошлого года президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам по контрактам, предусматривающим ценовой потолок.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает потолка цен на нефть. «Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам», – говорил он.

работает так, чтобы не наносить ущерб себе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Естественно, никакого потолка мы не признаём... Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам», – заявил Песков.

Москва, Наталья Петрова

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