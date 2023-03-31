В России стали реже открываться новые рестораны

В России число открытий новых точек общественного питания отстает от прошлогодних показателей. Этому способствует подорожание оборудования для ресторанов, а также тренд россиян на экономию, граждане предпочитают более бюджетные заведения.

В третьем квартале 2022 года в России было открыто 7,5 тысячи новых ресторанов. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее показатель сократился на 11%. Согласно подсчетам сервиса «Контур.Фокус», в январе-марте 2023 года на рынке общепита по всей России прекратили работу 5,2 тысячи организаций – это на треть меньше год к году, пишет «Коммерсант».

Ситуация на ресторанном рынке по-прежнему далека от стабильного. По мнению игроков рынка, над индустрией продолжает довлеть снижение покупательской способности и рост среднего чека в заведениях общепита из-за подорожания продуктов питания.

Еще одна проблема – увеличившиеся затраты на открытие новых заведений на 20-30% в зависимости от концепции. Это автоматически увеличивает сроки окупаемости проектов. Участникам ресторанного рынка стало сложнее закупать за границей необходимое оборудование, сроки их доставки выросли до полугода.

В 2023 году рестораторы будут с осторожностью принимать решения об открытии новых заведений и сосредоточатся на низком и среднем ценовых сегментах, уверены эксперты. В первую очередь у предпринимателей будут востребованы кафе, бары, пекарни и кондитерские, где ниже инвестиционный вход и проще найти покупателя на готовый бизнес.

Москва, Зоя Осколкова

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