В России хотят поднять пороги суммы ущерба от экономических преступлений

Депутаты Госдумы предложили пересмотреть размеры ущерба от экономических преступлений в сторону увеличения. Суммы, которые определяют степень общественной опасности, давно не индексировались и теперь не соответствуют принципам соразмерности и справедливости уголовного наказания. Об этом пишет РБК.

Парламентарии предлагают внести поправки в следующие статьи Уголовного кодекса:

ст. 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования или карту-план территории). В настоящее время по этой статье крупным признается ущерб в сумме, превышающей 2 млн 250 тыс. руб., а особо крупным – 9 млн руб. Предлагается повысить пороги до 3 млн 500 тыс. руб. и 13 млн 500 тыс. руб. соответственно.

ст. 178 (ограничение конкуренции). Доход в крупном размере предлагают повысить с 50 млн руб. до 80 млн руб., в особо крупном – с 250 млн руб. до 395 млн руб. Крупный ущерб вырастет с 10 млн руб. до 16 млн руб., а особо крупный ущерб – с 30 млн руб. до 47 млн 500 тыс. руб.

ст. 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг), где крупный ущерб предлагают повысить с 250 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

ст. 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией), депутаты предлагают признать крупным размером сумму налогов, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 35 млн руб. вместо 15 млн руб., а особо крупным – 100 млн руб. вместо 45 млн руб.

ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), предлагается признать крупным размером сумму налогов в 35 млн руб., а особо крупным – 100 млн руб.

ст. 199.3 (уклонение физлица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) – повысить крупный размер страховых взносов до 4 млн руб., а особо крупный – до 20 млн 500 тыс. руб.

ст. 199.4 (уклонение организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) – крупный размер взносов вырастет до 13 млн 500 тыс. руб., особо крупный – 67 млн 800 тыс.

Как говорится в пояснительной записке, поднять суммы ущерба необходимо с учетом инфляции. Дело в том, что лимиты давно не индексировались. В результате это привело к тому, что степень общественной опасности преступления, совершенного на сумму 1 млн руб., в 2022 году значительно снизилась по сравнению с тем же преступлением, совершенным в 2011 году, а наказание осталось прежним.

Москва, Зоя Осколкова

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