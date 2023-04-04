Среди ищущих работу россиян выросла доля готовых эмигрировать

Среди российских специалистов, которые ищут работу, увеличилось число тех, кто готов трудоустроиться за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного консалтинговой компании «Яков и Партнеры».

В 2020 году доля соискателей, готовых к эмиграции, составляла 47%. Согласно последним данным, 58% ищущих работу россиян согласны покинуть страну. При этом лишь 6% соискателей активно ищут возможность уехать за границу. В исследовании приняли участие 7300 жителей России, передает РБК.

Наибольшую заинтересованность в работе за рубежом высказали специалисты по лингвистике и журналисты (по 37%), инженеры и конструкторы, юристы и специалисты в области гуманитарных наук (по 33%). Наименее интересуются возможностью переезда медики (15%), специалисты в области литературы и социальной работы (по 17%), сферы услуг (20%) и образования (22%).

Чаще всего российские соискатели интересуются Канадой в качестве места для эмиграции. Затем по популярности идут США, Кипр, Турция, Германия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Кроме того, 40% респондентов готовы переехать в другой регион, если там будет более высокооплачиваемая работа. Лидирует в этом списке столица, куда готов переехать каждый второй участник опроса. Также пользуются спросом Санкт-Петербург и города Южного федерального округа.

Москва, Зоя Осколкова

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