В 2022 году ФНС доначислила рекордные 685 млрд рублей налогов

Прошлый год стал рекордным по доначисленным к уплате налогам и сборам. По результатам проверок налогоплательщики должны доплатить в бюджет 685,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчете ФНС.

В 2022 году налоговики провели более 10 тысяч проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, пишет РБК. Указанное в отчете количество налоговых проверок стало максимальным с 2018 года.

Как пояснили в ФНС, отчет, показывающий рост числа завершенных проверок в 2022 году, отражает также проверки, приостановленные в связи с мораторием во время пандемии коронавируса, «поэтому нельзя сравнивать показатели 2021 и 2022 годов». В прошлом году по России было открыто всего 4,6 тысячи выездных проверок, а в 2021 году – 7,6 тысячи. «Для сравнения: в 2019 году было открыто 8,8 тысячи. Таким образом, тенденция к снижению количества назначенных проверок очевидна», – отметил представитель ведомства.

По сумме доначисленных к уплате налогов, сборов и страховых взносов 2022 год стал рекордным: по результатам проверок налогоплательщики должны доплатить в бюджет 685,7 млрд рублей, из которых 675 млрд приходится на организации.

В ФНС также пояснили, что благодаря предпроверочному анализу в план проверок включаются только те компании, у которых выявляются схемы. Чаще всего они связаны с уклонением от уплаты НДС и намеренным вовлечением в документооборот фирм-однодневок и «технических» компаний.

Москва, Зоя Осколкова

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