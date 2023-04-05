Cisco уничтожила оборудование на 1,86 млрд рублей в связи с уходом из России

Американская компания Cisco Systems уничтожила запчасти и оборудование на 1,86 млрд рублей из-за ухода с российского рынка. Еще 190,6 млн рублей фирма потратила на выплаты уволенным работникам и взносы во внебюджетные фонды, передает ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетности «Сиско системс».

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов в августе 2022 года прекратил продажи и не смог реэкспортировать материально-производственные запасы в связи с приостановкой лицензий. Тогда все имущество, включая оборудование, запчасти и мебель решили ликвидировать.

«Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов – 1,864 млрд рублей», – говорится в отчетности.

Компания также уничтожила основные средства российского подразделения: демонстрационное оборудование, офисную мебель и технику, транспорт – всего на миллион рублей.

Штат «Сиско системс» на конец 2022 года составил пять человек. С остальными трудовые договоры расторгли еще летом, потратив 190,6 млн рублей на выплаты бывшим сотрудникам и взносы во внебюджетные фонды.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»