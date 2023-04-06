Во Франции оценили мощь экономики БРИКС

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо посетовал, что страна «застряла» в Евросоюзе и НАТО, идущих к упадку. В противовес им экономика стран БРИКС продолжает расти и уже обогнала страны «Группы семи».

«БРИКС экономически мощнее, чем G7! 31,5% мирового ВВП против 30,7%, и разрыв продолжит расти. А мы все еще застряли в старом упадочном мире из-за ЕС и НАТО. Большая ошибка!» – написал политик в сервисе микроблогов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что число членов БРИКС может увеличиться с пяти до 15-17 стран. После ужесточения антироссийских санкций организация получила много заявок на вступление на фоне роста ее влияния.

Париж, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»