Лавров допустил расширение БРИКС до 17 стран

Число членов БРИКС может увеличиться с пяти до 15-17 стран, допустил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Организация получает много заявок на вступление на фоне роста ее влияния.

«Выстраивается целая очередь из государств с претензией на полноправное членство. Если всех удовлетворить, то «пятерка» превратится где-то в 15-17 стран», – сказал Лавров во время выступления на «Примаковских чтениях». Трансляция велась на канале МИД на Rutube.

Организация создавалась для сотрудничества трех государств: России, Индии и Китая. Позже к ней присоединились Бразилия и ЮАР. В 2022 году о планах на вступление объявили Турция, Египет, Саудовская Аравия, Алжир, Иран, Аргентина.

Страны БРИКС прорабатывают вопрос создания собственной валюты для расчетов между членами организации. Инициатива получила особую актуальность на фоне антироссийских санкций, повлиявших на расчеты в долларах и евро.

Москва, Наталья Рязанова

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