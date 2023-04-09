Мировая экономика впервые с 2008 года переживает серьезный кризис – экс-глава Минфина РФ

Бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов заявил, что впервые с 2008 года мировая экономика находится в кризисе. По его мнению, за эти 15 лет накопилось огромное количество дисбалансов.

«Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным», – отметил Задорнов в интервью «РИА Новости».

«Глобального кризиса не было с 2008 года – почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», – подчеркнул экономист.

По его словам, после банкротства ряда банков в США и Европе стало очевидно, что такие активы, как банковские акции, длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются.

В числе причин глобального кризиса экс-министр финансов назвал «беспрецедентный период нулевых процентных ставок в США и Европе», накачка экономики бесплатными деньгами, торговые войны и протекционизм, пандемия коронавируса и западные санкции против России.

Ранее о рисках для мировой экономики предупредили в МВФ. По мнению директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, 2023 год станет еще одним трудным годом из-за ужесточения денежно-кредитной политики и конфликта на Украине. Она отметила, что центробанки пытаются бороться с высокой инфляцией, из-за чего мировая экономика сейчас уязвима. Среди негативных последствий она назвала финансовую нестабильность и замедление экономического роста. Впрочем, Георгиева уверена, что миру не грозит повторение кризиса 2008 года.

Москва, Наталья Петрова

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