Сезон закачки газа в ПХГ Европы не стартовал вовремя

Европа пропустила начало сезона закачки топлива в подземные хранилища газа. Вместо этого европейцы продолжают забирать газ из ПХГ, пишет «Интерфакс».

Обычно с началом апреля стартовал и сезон закачки топлива в хранилища. В первую неделю месяца продолжился тренд на отбор газа. Сейчас резервы газа в Европе находятся на уровне 55,37%, на 20 п.п. выше среднего показателя за последние пять лет.

В связи с забастовкой на французских терминалах по приему СПГ средняя производительность в целом по Европе была на уровне 58%. В апреле – 60%, поскольку французские терминалы медленно возобновляют работу.

Ветроустановки обеспечили только 8,8% потребностей Европы в электроэнергии 9 апреля, а днем ранее – 6,8%.

Аналитики отметили, что Евросоюз зашел в тупик в ситуации с энергетическим кризисом. В связи с отказом от российского топлива и закупкой дорогого СПГ из США страны Европы уже столкнулись с пустеющим бюджетом и упадком в промышленности. Следующая зима может быть намного сложнее нынешней, пережитой на старых запасах российского газа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»