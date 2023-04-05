Евросоюзу указали на тупик в ситуации с энергетическим кризисом

Евросоюз сумел пережить первую зиму без российского газа, но оказался в тупике. Руководство стран ЕС ожидают три плохие новости: пустой бюджет, потеря дешевого топлива и упадок в промышленности, пишет EUobserver.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Димитр Лилков отметил, что нынешняя зима была тяжелым испытанием для Европы. И ЕС проигрывает в борьбе с энергетическим кризисом.

«Зимняя энергетическая война между ЕС и Россией не была выиграна – это был тупик», – считает обозреватель.

Во-первых, ЕС выделил около 700 млрд евро на меры господдержки энергетики, чтобы граждане и бизнес могли пережить зиму. Ряд стран отдал на это более 4% своего ВВП.

Во-вторых, отказавшись от дешевого газа из России, Европа потратила космические суммы на экстренные закупки СПГ, окончательно загнав бюджет в минус. И это только подстегнуло инфляцию.

В-третьих, без дешевого топлива европейская промышленность переживает серьезные проблемы.

«Производство алюминия в Европе упало наполовину. Производство удобрений в ЕС пострадало из-за 70-процентного падения производства аммиака, связанного с повышением цен на газ», – пояснил Лилков.

Он назвал заблуждением веру Европы в то, что ветряки и солнечные батареи могут заменить более 100 млрд кубов российского газа. Поставки СПГ и впредь будут дорогими, а еще нестабильными, поскольку за них придется бороться с другими покупателями.

Власти ФРГ уже призвали немцев усилить экономию газа. Их предупредили, что будущей зимой проблемы с топливом будут ухудшаться.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»