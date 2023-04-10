В Нидерландах число компаний-банкротов выросло вдвое за год

Число банкротств среди представителей бизнеса в Нидерландах за три первых месяца 2023 года более чем вдвое превысило показатель первого квартала 2022 года. Чаще всего о несостоятельности объявляли кафе, рестораны и розничные магазины, пишет NL Times.

781 компания объявила о банкротстве за первые три месяца года. Это на 54,3% больше, чем в тот же период прошлого года – 506. Среди кафе и ресторанов было 54 банкрота, что почти втрое больше уровня 2022 года.

Экс-глава Минфина РФ Михаил Задорнов спрогнозировал окончание мирового экономического кризиса в 2024 году. Течение нынешнего кризиса более серьезное, поскольку проблемы на рынках накладываются на геополитическую ситуацию.

Амстердам, Наталья Рязанова

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