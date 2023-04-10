Экс-министр Задорнов: кризис в мировой экономике продлится до 2024 года

Весь 2023 год будет кризисным для мировой экономики, его затухания стоит ожидать в начале 2024 года, считает бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов. В самой тяжелой ситуации окажутся венчурный капитал или криптовалюта.

Мировая экономика впервые с 2008 года находится в кризисе. Его течение более серьезное, чем раньше, потому что проблемы на рынках накладываются на геополитическую ситуацию. Так, экономики США и ЕС может ожидать стагнация, а недвижимость в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Швеции уже просела в цене на 20-25%.

«Мы увидим стагнацию глобальной торговли при сохранении высокой инфляции и перестройку логистических цепочек для многих товарных потоков. Это неизбежно приведет к росту издержек и изменению структуры мировой экономики. Если говорить о венчурном капитале или криптовалюте – они испытают самые тяжелые последствия, потому что не регулируются и ничем не обеспечены», – сказал Задорнов в беседе с РИА Новости.

По его мнению, некоторые процессы удастся остановить уже к концу года, но другие будут более продолжительными. На западных фондовых рынках и в банковском секторе уже началась коррекция, и можно ожидать нормализации в конце 2023 – начале 2024 года.

«Смотря, о чем мы говорим. Если о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, «сдувании» венчурных и криптоактивов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023-2024 годы», – добавил эксперт.

Аналитики предупредили о мировом суперкризисе в ближайшие 10 лет. Проблемы экологии и социального неравенства будут усугубляться, пока не перерастут в протестные настроения в ряде стран Южной Америки, Африки, Южной Азии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»