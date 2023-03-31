В ближайшее десятилетие человечество ожидает мировой суперкризис

В ближайшее десятилетие планету потрясет мировой суперкризис. Низкий рост экономики усилится проблемами экологии, качества жизни и социального неравенства. Вопросы глобальной безопасности отодвинут эти темы на задний план. Такой прогноз дал гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Вызовы, связанные с низким уровнем жизни наименее обеспеченных слоев населения, будут усугубляться вплоть до риска разрастания недовольств и протестных настроений в крупных и значимых странах. Это может затронуть целый пояс от Южной Америки и Африки до Южной Азии», – цитирует эксперта агентство «Прайм».

Упомянутые проблемы появились в период относительно сильной экономики и в момент ее спада лишь усилятся. Но никто не будет их решать, ведь появятся куда более серьезные вопросы, связанные с глобальной безопасностью в прямом смысле этого слова, с конфликтами между странами.

Уже сформированы предпосылки для рецессии, однако никто всерьез не ожидает обвального падения ВВП, перезагрузки мировой экономики и прочих последствий, которые связаны с гораздо более серьезными потенциальными угрозами. Между тем, вероятность именно такого апокалиптического сценария высока.

«Согласно теории больших циклов Кондратьева, в ближайшее время вероятен кризис, который перезагрузит мировую экономику со стороны технологического уклада, драйверов роста, отраслей, которые становятся локомотивами, но одновременно несут деструктивную функцию. Нас ждет перераспределение рабочей силы, ресурсов, рост безработицы», – пояснил Самиев.

По его словам, это большой вызов для финансовых рынков – фондового, банковского, да и всех остальных. Человечество ожидает гораздо более сложное десятилетие, чем просто стагнация и отсутствие движения по крупным проблемам, заключил экономист.

Москва, Зоя Осколкова

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