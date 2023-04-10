Строительство АЭС в Турции стало возможным благодаря России

Директор Центра энергетической стратегии и политики Турции Огузхан Акйенер перед церемонией загрузки топлива в реактор АЭС «Аккую» в понедельник, 10 апреля, заявил, что строительство атомной станции стало возможно благодаря российской помощи, – сообщает агентство SputnikTurkey.

Турецкий энергетик в комментарии агентству сказал: «Начиная с 70-80-х годов прошлого века Турция стремилась к строительству собственной АЭС, но никак не могла реализовать эту идею. Благодаря отношениям президентов Эрдогана и Путина этот проект стал возможен. Это очень важный старт для Турции с точки зрения национальной энергетической безопасности. АЭС сможет обеспечивать 10% от потребности страны в электроэнергии. К 2050 году Турция должна построить три атомных электростанции».

Анкара, Иван Бабурин

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