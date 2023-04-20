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Четверг, 20 апреля 2023, 09:35 мск

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Турецкая АЭС «Аккую» сможет выдержать самое мощное землетрясение

Фото: FreePik

Атомная электростанция (АЭС) «Аккую», которая возводится на юге Турции, сможет выдерживать землетрясение магнитудой 9. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Ожидается, что 27 апреля на АЭС будет доставлено первое ядерное топливо. Затем будут введены в эксплуатацию остальные три энергоблока. Планируется, что «Аккую» сможет обеспечить до 10% электроэнергии, используемой в Турции.

«Чтобы граждане не беспокоились о безопасности и сейсмичности в районе АЭС, проект был создан устойчивым к землетрясениям магнитудой 9 баллов», – сказал Донмез в интервью телеканалу ТРTHaber.

Кроме того, министр указал на то, что АЭС находится в районе с низкой сейсмической активностью, поблизости нет линий разлома земной коры.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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