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Понедельник, 6 февраля 2023, 13:33 мск

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В районе строящейся в Турции АЭС ощутили землетрясение силой около трех баллов

В Турции на строительной площадке АЭС «Аккую» ощущалось землетрясение, которое стало причиной масштабных разрушений и множества жертв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора проектной компании «Росатома» «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

«Толчки силой около трех баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС «Аккую», но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили», – рассказала Зотеева.

В настоящее время на строительной площадке проводят диагностику, чтобы убедиться, что можно безопасно продолжать строительно-монтажные работы.

По последним данным, число жертв землетрясения на юго-востоке Турции достигло 284 человек, еще не менее 2323 человек пострадали. Эпицентр магнитудой 7,4 находился в провинции Кахраманмараш. После мощного землетрясения зарегистрировано 42 афтершока. Подземные толчки ощутили и в соседних странах – Сирии, Ливане, Ираке, а также в Египте и на Кипре.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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