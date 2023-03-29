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Четверг, 30 марта 2023, 00:42 мск

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Эрдоган ждет Путина на церемонию загрузки ядерного топлива в реактор АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 29 марта, заявил, что президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкой атомной электростанции «Аккую», которая строится в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией, – сообщает телеканал A Haber.

В интервью телеканалу турецкий лидер сказал: «Проект строительства АЭС «Аккую» успешно выполняется. Есть вероятность, что господин Путин приедет на церемонию загрузки ядерного топлива 27 апреля. Возможно, мы вместе примем участие в ней в онлайн-формате».

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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