В Великобритании 150 пабов закрылись с начала года из-за счетов за энергию

Почти два паба закрываются в Великобритании каждый день в связи с огромными счетами за энергию. С начала года перестали работать более 150 заведений в Англии и Уэльсе, пишет Guardian.

Аналитики компании Altus Group, специализирующейся на коммерческой недвижимости, подсчитали, что с начала 2023 года каждый месяц закрывался 51 паб. В 2022 году банкротами становились порядка 32 пабов каждый месяц. Эксперты предсказали рост темпов закрытий среди питейных заведений.

С апреля власти сократили поддержку бизнесу на оплату счетов за энергию. Средний годовой счет за электричество теперь вырастет на 18 400 фунтов в год для пабов. На конец марта в Англии и Уэльсе насчитывалось 39 634 питейных заведений с учетом пустующих и выставленных для сдачи в аренду.

Аналитики отметили, что Евросоюз оказался в тупике в ситуации с энергокризисом. Европейским странам пришлось тратить вчетверо больше на СПГ из США по сравнению с российским трубопроводным газом. А также потратиться на поддержку для граждан и бизнеса в связи со скачком цен на энергию.

Лондон, Наталья Рязанова

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