Федеральная налоговая служба начала проверки криптовалютных доходов россиян

Федеральная налоговая служба России рассылает письма владельцам криптовалют, запрашивая информацию о цифровых активах и транзакциях. Об этом сообщили в сервисе контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK.

«Письма рассылаются физическим лицам, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2022 и 2021 годов и подавали декларации 3-НДФЛ. Согласно подтверждающей запросы информации, с которой ознакомилась редакция, документы просят предъявить в срочном порядке», – пишет РБК.

Запросы касаются уже поданных деклараций, которые заполнены с нарушениями, либо в случае отсутствия документов, подтверждающих доходы и расходы.

По словам экспертов, Росфинмониторинг совместно с российскими банками помогают ФНС в том, чтобы выявлять факты уклонения от подачи отчетности об операциях с криптовалютой и тех, кто не подавал 3-НДФЛ. Хотя налоговые органы пока еще сформировали единой позиции относительно налогообложения цифровых валют, ее владельцы, получающие прибыль с такого вида деятельности, обязаны платить налоги.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»