Антисанитария, просрочка и фальсификат: в торговых сетях зафиксирован лавинообразный рост нарушений

Проверки Генпрокуратуры показали резкий рост числа нарушений в розничной торговле. Чаще всего супермаркеты и гастрономы уличали в несоответствии ценника и стоимости на кассе, торговле просрочкой и несоблюдении условий хранения.

Число нарушений в ведущих торговых сетях за I квартал 2023 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в два и более раз. Об этом свидетельствует анализ данных единого реестра проверок Генпрокуратуры, проведенный организацией «Общественная потребительская инициатива».

Больше половины проверок надзорных органов сетей супермаркетов и гастрономов заканчиваются выявлением нарушений, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего проверяющие службы выявляли несоответствие ценника на товар на полке и его стоимости на кассе, нарушение условий хранения пищевой продукции, в частности неправильный температурный режим, отсутствие или повреждение упаковки, нарушение товарного соседства (это также приводит к порче продуктов), а также продажу просроченной продукции и отсутствие информации о сроках годности.

По словам правозащитников, проблемы с антисанитарией, просрочкой и другими нарушениями типичны почти для всех крупных торговых сетей вне зависимости от бренда, разве что в премиальных магазинах их чуть меньше.

Резкий рост числа нарушений эксперты связывают в первую очередь с действующим мораторием на проверки. Введенный как мера поддержки бизнеса в марте 2022 года, он сильно «расслабил» ритейлеров в плане соблюдения требований. Кроме того, результаты проверок, по сути, ничем не грозят нарушителям: если раньше проверяющие выписывали штрафы в несколько сотен тысяч рублей, то сейчас обходятся обычным предупреждением, которое может дублироваться много раз.

Москва, Зоя Осколкова

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