Страны БРИКС опережают G7 по вкладу в рост мировой экономики

Страны БРИКС опередили государства «Большой семерки» по вкладу в рост экономики мира. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков Bloomberg, основанные на данных Международного валютного фонда (МВФ).

По информации агентства, к 2028 году страны БРИКС будут иметь долю в мировом экономическом росте более 33%, а страны G7 – менее 28%. При этом Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка обеспечат почти 35% мирового роста.

В 2020 году вклад стран БРИКС и группы «Большой семерки» в мировой экономический рост оказался на одном уровне и с этого момента показатели западных государств снижаются. В нынешнем году пять стран обеспечат 32,1% роста, а семь – 29,9%.

Основной вклад в рост мирового валового внутреннего продукта вносит Китай. В течение периода с 2023 по 2028 год доля КНР составит 22,6% от общего мирового. Затем идет Индия с показателем 12,9%. На третьем месте оказались США с 11,3%.

Согласно прогнозу МВФ, рост мировой экономики в следующие пять лет составит 3%. Это «самый слабый» прогноз за более чем 30 лет (с 1990 года), отмечают эксперты Bloomberg.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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