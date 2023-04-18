Россия отказалась от плавучего горно-обогатительного комбината в Арктике из-за санкций

Проект плавучего горно-обогатительного комбината, который планировалось построить в Арктике, не будет реализован из-за санкций. Финские компании прекратили сотрудничество с «Росатомом».

Плавучий ГОК должен был появиться у серебросодержащего свинцово-цинкового Павловского месторождения на Новой Земле. Первая горнорудная компания (ПГРК, подразделение холдинга «Росатом») решила отказаться от его возведения. Дело в том, что партнеры из Финляндии отказались сотрудничать с российской стороной.

Теперь разрабатывается новая концепция ГОКа, который будет построен на берегу. Строительство стартует в этом году, хотя прежде его планировали начать еще в прошлом мае. Начало было отложено из-за необходимости дополнительных проектных работ, пишут «Ведомости». При этом сроки завершения постройки не переносились.

Кроме того, у «Росатома» возникли проблемы с финской стороной и по другим проектам. В прошлом году компания Fennovoima разорвала контракт по строительству АЭС «Ханхикиви-1» на севере Финляндии.

Москва, Зоя Осколкова

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