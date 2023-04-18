Росконгресс: способная конкурировать с долларом валюта появится в 2035-2040 годах

Валюта, которая будет способна конкурировать с долларом и евро на мировом рынке, появится не раньше 2035-2040 годов. Такой прогноз дается в докладе «Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру», подготовленном Росконгрессом.

«Если текущие тренды сохранятся, а доллар США из‑за избыточного применения санкций и очередных волн банковских кризисов уже не будет восприниматься как незаменимый инструмент, освободившееся место способен занять не только евро», – говорится в документе.

В ближайшее время на позиции доминирующих валют будут претендовать юань и гонконгский доллар, валюты Центрально- и Западно-Африканских стран, Латинской Америки и стран ЕАЭС, пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад.

Сейчас, по оценкам экспертов, позиции доллара в международной экономике остаются прочными. На американскую валюту приходится 58% официальных валютных резервов в мире. «Вес доллара последние 20 лет постепенно уменьшается, но темпы снижения составляют десятые доли процента в год», – отмечается в докладе.

Рост самостоятельности политики стран Ближнего Востока и Латинской Америки спровоцировал интерес к созданию собственных валютных союзов, но пока эти процессы движутся очень медленно.

Москва, Зоя Осколкова

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