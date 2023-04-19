В Японии 20 тысяч продуктов выросли в цене

Новое повышение цен затронуло 20 тыс. наименований продуктов в Японии, следует из данных исследовательского института Teikoku Databank. В 2022 году такой уровень подорожания был достигнут только к июлю.

С начала года цены выросли на 20 003 продукта в японских магазинах. Аналитики уверены, что тенденция на подорожание сохранится.

«В прошлом году уровень в 20 тыс. наименований был достигнут к июлю, в этом году наблюдается ускорение тенденции на три месяца. В мае вырастут цены на 793 наименования продовольственных товаров, в июне – на 2859», – цитирует доклад агентство «Прайм».

В январе индекс потребительских цен Токио вырос на 4,3% к показателю января 2022 года, показав максимум с мая 1981 года. Рост цен на продукты без учета свежих фруктов и овощей составил 7,4%.

Токио, Наталья Рязанова

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