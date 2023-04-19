ФРГ предсказали пустые хранилища газа к январю 2024 года

Газовые хранилища в ФРГ опустеют уже к январю 2024 года в случае холодной зимы, спрогнозировало объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES). Предпринимаемые властями меры для обеспечения страны топливом недостаточны, считают эксперты.

«Безопасность газоснабжения Германии еще не восстановлена. Для зимы крайне важно заполнить газохранилища и значительно сократить потребление при наступлении холодов. В случае низких температур в сценарных расчетах уже в январе 2024 года резервуары для хранения газа будут полностью опустошены», – цитирует сообщение INES агентство «Прайм».

Специалисты допустили, что ввод новой инфраструктуры: хранилищ и терминалов для СПГ может выровнять ситуацию.

INES объединяет операторов 90% мощностей немецких хранилищ газа и водорода.

Европа пропустила начало сезона закачки топлива в подземные хранилища газа, который обычно стартует с 1 апреля. Вместо этого европейцы продолжают забирать газ из ПХГ.

Берлин, Наталья Рязанова

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