Duracell покидает российский рынок

Знаменитая своими батарейками компания Duracell приняла решение уйти из России. Такой шаг связан с полным прекращением поставок продукции с завода в Бельгии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на письмо руководства российского офиса компании бизнес-партнерам.

Сейчас компания разрывает заключенные контракты, а также занимается распродажей запасов продукции и расчетом с персоналом.

Глава Duracell Russia Юрий Коротаев подтвердил подлинность письма, однако отметил, что экологические проекты компании по утилизации использованных батареек сворачивать не будут.

«Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали», – сказал он в комментарии изданию «Подъем».

На этой неделе стало известно, что шведская компания Absolut Company прекращает экспорт своей продукции в Россию из-за негативной общественной реакции на решение частично возобновить поставки.

Москва, Наталья Петрова

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