Авиакомпании РФ понесли убытки в 144 млрд рублей в 2022 году

По итогам 2022 года российские авиакомпании понесли убытки в размере 144 млрд рублей. Но большинство перевозчиков сумели сохранить стабильность, следует из материалов Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

«Убыток от продаж составил 144 млрд рублей. Несмотря на существенные убытки удалось обеспечить относительную финансово-экономическую устойчивость большинства авиакомпаний», – говорится в материалах.

Специалисты отметили, что снижение авиаперевозок было отмечено только в сообщении со странами дальнего зарубежья. Объем перевезенных пассажиров и грузов внутри СНГ вырос, как и в сегменте внутренних воздушных перевозок – на местных линиях.

«В 2022 году авиакомпании несмотря на обилие негативных факторов обеспечили устойчивое и безопасное функционирование отечественного воздушного транспорта. Авиакомпании смогли адаптироваться к новым условиям», – добавили в АЭВТ.

Москва, Наталья Рязанова

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