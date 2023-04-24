Польша потребовала от ЕС распределить украинское зерно

Польша ведет переговоры с руководством Евросоюза о распределении украинского продовольствия по всей Европе. Варшава нашла способ обойти ограничения ЕС по стимулированию продаж зерна внутри страны, сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.

Он напомнил, что проблемы начались из-за беспошлинного ввоза украинского продовольствия. Но, введя эту меру, ЕС не позаботился о том, чтобы зерно не застревало в соседних с Украиной странах.

«И до сих пор ничего бы не изменилось. Нужно сделать так, чтобы эти продукты проходили через Польшу, чтобы они не оставались в нашей стране. Мы ведем переговоры с ЕС о создании таких инструментов, чтобы продукты распределялись по всей Европе», – сказал министр в интервью Super Express.

Телюс добавил, что Украина не виновата в ситуации и не следует восстанавливать пошлины на ввоз ее продовольствия. При этом, польские власти нашли способ поддержать местных аграриев несмотря на установленные на территории ЕС ограничения.

«Субсидия будет до гектара, потому что механизмы ЕС не позволяют субсидировать до тонны. Она составит 2200 злотых, что в среднем составляет 1400 злотых за тонну», – пояснил министр.

Польша, Венгрия, Словакия, Болгария приостановили ввоз зерна и другого продовольствия с Украины. Польские фермеры заявили, что беспошлинный ввоз украинского зерна почти уничтожил сельское хозяйство в стране.

Варшава, Наталья Рязанова

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