Польские фермеры готовятся к разорению из-за украинского зерна

Беспошлинный ввоз украинского зерна почти уничтожил сельское хозяйство в Польше, считает местный фермер Михал Кошарек. Он пожаловался на полные склады и готовый урожай на полях, которые не удастся продать.

«У меня сотни тонн зерна на складах. Еще один урожай растет на полях. Сегодня нет никаких шансов продать это зерно. В польских портах столько зерна, что его погрузка и транспортировка займет полгода», – рассказал фермер газете Fakt.

Кошарек допустил, что зерно с Украины может быть загрязнено, но его все равно выкупают из-за низкой цены. А местные фермеры оказались под угрозой разорения, потому что обещанные властями субсидии до сих пор не выделены.

Аграрий предупредил, что снижение спроса на зерно может привести к волне банкротств и уничтожению сельского хозяйства в стране.

Польша, Венгрия, Болгария, Словакия запретили поставки украинской сельхозпродукции на свою территорию в попытке спасти собственное сельское хозяйство. Руководство Евросоюза заявило, что подобные меры ставят под угрозу продление заключённого ранее соглашения о беспошлинной торговле между Украиной и ЕС.

Варшава, Наталья Рязанова

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