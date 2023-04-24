В Хабаровском крае будут строить круизные суда

Специалисты Хабаровского края с 2024 года начнут ремонт гражданских судов, а вскоре и строительство круизных лайнеров. Губернатор региона Михаил Дегтярев поручил краевому правительству вплотную заняться вопросом работы местных верфей.

«Поручил минтрансу совместно с минтуризма вплотную заняться вопросом строительства круизных судов на местных верфях. Это серьезно активизирует внутренние турпотоки в северные районы края», – рассказал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Проекты строительства лайнеров профинансируют из Фонда национального благосостояния. Готовые суда на льготных условиях будут передавать в лизинг.

С 2024 года также начнут обновлять гражданские суда старше 30 лет. В нынешнем году для парка водного транспорта провели обновление салонов пассажирских теплоходов – впервые за много лет.

Россия и Индия прорабатывают возможность совместной работы в судостроении. Речь идет как о грузовых, так и о пассажирских судах.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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