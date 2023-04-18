Россия и Индия обсудили совместное строительство судов

Россия и Индия прорабатывают возможность совместной работы в судостроении. Речь идет как о грузовых, так и о пассажирских судах, рассказал вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

В рамках рабочей поездки в Индию Мантуров встретился с руководством индийских ведомств, в том числе с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом.

«В качестве перспективной сферы сотрудничества рассматриваем судостроение. Имея в виду проектирование и совместное строительство грузовых и пассажирских судов, а также дноуглубительной техники», – сказал вице-премьер.

По его словам, индийская сторона проявила также интерес к освоению компетенций полярного судоходства. В этой сфере будут обсуждаться вопросы создания научно-исследовательских судов арктического класса и подготовка индийских специалистов для работы в полярных водах, передает «Интерфакс».

В конце 2022 года Россия и Индия уже обсуждали вопросы создания собственного флота. Москва предлагала помощь с арендой и приобретением судов для перевозки нефти, чтобы с помощью танкерного флота экономить на перевозке топлива.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»