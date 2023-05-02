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Вторник, 2 мая 2023, 10:01 мск

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Проживающего в США россиянина заподозрили в отмывании денег

В США гражданина России подозревают в отмывании денег и ведении бизнеса без лицензий. Об этом сообщает американское министерство юстиции.

По версии прокуратуры, россиянин, проживающий в штате Джорджия, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 млн долларов. Он создал восемь компаний и осуществил 1,3 тысячи транзакций с нескольких банковских счетов.

При этом фирмы не имели сотрудников и операционных расходов, а часть отмытых денег ушла на покупку слитков золота за рубежом.

«Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», – заявил прокурор США Райан Бьюкенен.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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