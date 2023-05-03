В России подскочил спрос на детский труд

В России растет спрос на работников в возрасте от 14 лет. Чаще всего детей берут на должности курьеров и промоутеров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервисов по поиску работы.

Весной 2023 года количество предложений для соискателей в возрасте от 14 лет выросло по данным разных сервисов от 63% до 75%. Спрос на молодых сотрудников объясняется стремлением работодателей закрыть сезонную потребность в кадрах, отмечают эксперты. Кроме того, у 14-18-летних есть навыки в области современных цифровых коммуникаций, что ценится на рынке труда.

Часто подростков берут на вакансии курьеров, промоутеров, аниматоров, массовки для телешоу, ассистентов в детских кружках и секциях. Также они работают операторами кол-центров, копирайтерами или упаковщиками-стикеровщиками. Кроме того, молодые люди рассматривают вакансии работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях.

Зарплаты молодых работников варьируются в диапазоне от 12 до 50 тысяч рублей в зависимости от должности и нагрузки.

Труд несовершеннолетних в России регулируется законодательством, например их нельзя допускать к выполнению работ во вредных или опасных условиях, а также с ними невозможно заключать договоры о полной материальной ответственности. Помимо этого, требование о получении согласия органов опеки для заключения трудового договора останавливает многих работодателей: треть компаний не готовы брать на работу подростков, так как опасаются сложностей при их оформлении и юридических рисков.

Москва, Зоя Осколкова

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