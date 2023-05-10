Прибыль госкомпаний в России за год сократилась в два раза

Компании с государственным участием в России заработали в прошлом году более чем вдвое меньше, чем в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата. При этом, по последним оценкам экспертов, доля госсектора в экономике превысила 55%.

Прибыль госкомпаний составила 2,136 трлн рублей, что на 52% меньше, чем год назад, тогда как в целом прибыль бизнеса снизилась на 12,6%. Речь идет о сальдированном финансовом результате (прибыли прибыльных минус убытки убыточных) акционерных обществ в федеральной собственности, пишет РБК.

Учитываются компании, где Федерация владеет более чем 25% акций или обладает специальным правом на участие в управлении («золотой акцией»). На конец 2022 года насчитывалось 507 акционерных обществ в федеральной собственности (годом ранее – 646), следует из данных Росстата. Примерно две трети госкомпаний завершили 2022 год с чистой прибылью.

По словам экономистов, совокупное снижение прибыли госкомпаний отчасти объясняется эффектом высокой базы 2021 года, когда они заработали около 4,5 трлн рублей. Те отрасли, которые наиболее сильно пострадали в период пандемии 2020 года, в 2021 году показали сильный рост, а он был, в свою очередь, обусловлен низкой базой 2020-го. Кроме того, санкции 2022 года оказали давление на большинство сфер экономической деятельности.

Среди госкомпаний больше всех, как и в прошлые годы, заработали те, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств. Нарастить прибыль в процентном отношении больше всего удалось компаниям, занимающимся операциями с недвижимым имуществом.

Москва, Зоя Осколкова

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