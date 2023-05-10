Байден не договорился с конгрессом о повышении потолка госдолга

Президент США Джо Байден и лидеры конгресса не смогли договориться о повышении потолка госдолга, чтобы избежать дефолта. Новая встреча запланирована на 12 мая, передает телеканал CNN.

Встреча состоялась 9 мая в Белом доме, но по итогу стороны остались на прежних позициях. Республиканцы призывают составить план снижения расходов и после этого обговорить новый потолок госдолга. В Демократической партии уверены, что нужно срочно повысить потолок, а способ экономии поискать позже.

При этом, Байден решительно настроен не допустить дефолта в стране. Но на фоне финансовый трудностей допустил, что может отказаться от зарубежных поездок, включая участие во встрече лидеров G7 в Хиросиме 19-21 мая.

Министр финансов Джанет Йеллен предупредила граждан США, что дефолт грозит «экономическим бедствием». Сенатор Чак Шумер считает, что дефолт приведет к «отключению системы социального обеспечения». Так же политики пригрозили «повсеместной потерей рабочих мест, сокращением пенсионных сбережений и более высокой стоимостью займов».

Министр Йеллен предупредила, что Минфин США не сможет обслуживать внешний долг уже к 1 июня.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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